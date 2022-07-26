ООН: первые украинские зерновозы могут двинуться в путь через несколько дней

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что первые суда для экспорта украинского зерна из черноморских портов страны могут отправиться в путь. Об этом он сообщил на брифинге, пишет Reuters.

Совместный координационный центр будет поддерживать связь с судоходной отраслью и в ближайшем будущем опубликует подробные инструкции для судов, подчеркнул он.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что вывоз украинского зерна в рамках «продуктовой сделки» затянется минимум на восемь-девять месяцев.

Устиненко отмечает, что сейчас на территории Украины находится 20 млн тонн зерна на экспорт и еще 40 млн тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 млрд долларов.

Он также подчеркнул, что если морские порты не возобновят работу в ближайшее время, то на экспорт зерна может потребоваться до двух лет.