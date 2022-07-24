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Рогов: специалисты из РФ возглавили структуры МВД в Запорожской области

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что специалисты из Российской Федерации возглавили структуры МВД в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенно верно. Специалистов российских прислали и для полиции, и для ГИБДД», — заявил Рогов.

Таким образом он ответил на вопрос о том, действительно ли назначено новое руководство ГУ МВД на территории региона.

Он отметил, что на улицах Мелитополя и прежде было спокойно, а присутствие сотрудников из России дает горожанам дополнительную уверенность.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что постоянная дислокация российской армии в регионе станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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