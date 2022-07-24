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В Сочи начались работы по ликвидации последствий непогоды

В Сочи, пострадавшем от разгула стихии, начались работы по ликвидации последствий непогоды, сообщает РИА «Новости».

«В Сочи началась работа по ликвидации последствий стихии», — рассказали в администрации города.

Это вторая попытка очистить город после начала ливней — впервые специалисты начали ликвидацию последствий в субботу, 23 июля.

Согласно имеющейся информации, от стихии больше всего пострадали Хостинский и Центральный районы Сочи. По данным синоптиков, в городе из-за грозового фронта могут возникнуть смерчи, в порывы ветра составят 20 м/с. Как передает ТАСС, также были подтоплены электростанции, что привело к отключению электроэнергии.

Ранее из-за ливня в Сочи река Бзугу вышла из берегов, затопив окрестности.

Администрация Сочи до этого сообщала, что городские пляжи закрыты для купания из-за надвигающихся дождей и рекомендовала отдыхающим временно отказаться от отдыха у воды и в горах.

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