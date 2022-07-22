Собака спасла двух детей в США, когда на них напала пума

В США собака спасла двоих детей, когда на задний двор дома семьи пробралась пума. Об этом сообщает FOX 13.

Инцидент произошел 19 июля 2022 года в городе Плезант-Грув, штат Юта. В тот день дети купались в бассейне, а собака сидела неподалеку от них и настороженно озиралась по сторонам. Когда один ребенок подошел к домашнему питомцу, чтобы взять его с собой купаться, то животное оттолкнуло его.

Расстроенные дети пошли в дом, а через некоторое время нашли собаку с окровавленной мордой, на которой были глубокие царапины. «Она вошла в дом и просто рухнула на пол», — рассказала хозяйка Кристал Майклэлис.

Оказалось, что на домашнюю любимицу напала пума.

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