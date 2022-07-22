Жителя Казани задержали по подозрению в финансировании ИГИЛ*

В Татарстане сотрудники управления ФСБ по региону задержали подозреваемого в финансировании запрещенной на территории России террористической организации «Исламское Государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает портал Татар-информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным источника, подозреваемым оказался 51-летний житель Казани. Представители ФСБ и МВД провели обыск по месту жительства мужчины, где изъяли технику, банковские карты и запрещенную литературу.

«Задержанный подозревается в переводе денежных средств участникам международной террористической организации «Исламское Государство» в целях обеспечения их деятельности», — прокомментировали задержание в пресс-службе управления ФСБ.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что во Владимирской области ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки ИГИЛ.