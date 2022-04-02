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Терапевт Чернышова заявила, что погодные изменения могут привести к скачкам давления

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что при резких погодных изменениях человек может столкнуться с последствиями для здоровья, среди которых головная боль и перепады давления. Об этом сообщает RT.

По словам медика, организм здорового человека способен приспосабливаться даже к резким сменам погоды.

«Проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться... Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться», — пояснила Чернышова.

Как уточнила терапевт, речь, в том числе, о проблемах с повышением или понижением артериального давления и головных болях.

Среди других симптомов, встречающихся у людей: повышенная утомляемость и слабость.

Также Чернышова предупредила, что при резкой смене влажности воздуха, сильном ветре, у людей могут начаться заболеваниях легких.

«У них может возникнуть одышка, чувство нехватки воздуха, может усилиться кашель», — добавила терапевт.

Ранее врачи предупредили об обострении болезней ЖКТ весной.

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