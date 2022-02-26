Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России

Глава минэкономики Эстонии Таави Аас заявил, что страна закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Его слова приводит ТАСС.

«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», — сказал он.

Ранее чешский министр транспорта Мартин Кубка анонсировал запрет полетов российских гражданских самолетов в небе над республикой в ответ на военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Ограничение начнет действовать с субботы, 25 февраля. Оно предполагает запрет связанным с российскими перевозчиками бортам взлетать и садиться в чешских аэропортах, а также летать над территорией Чехии.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о поручении правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиаперевозчиков.