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#Операция на Украине #Коронавирус
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Украинские войска атаковали подстанцию канала «Северский Донец - Донбасс»

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Ukrainian armed forces/Reuters

Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала «Северский Донец - Донбасс» в Майорске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

По информации источника, ВСУ атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала, насосы были остановлены.

Жителей соседней Горловки призвали запастись водой.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и территории вокруг станции. В ходе операции на Украине российские ВС уничтожили 18 танков и других боевых бронемашин, семь РСЗО, 41 единицу военной автотехники и пять боевых катеров, выведено из строя 11 военных аэродромов.
Более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины сдались в плен.

До этого в Минобороны сообщили о выходе к Херсону и разблокировке Северо-Крымского канала.

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