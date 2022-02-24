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В Киеве в результате взрыва на Васильковской улице повреждены жилые здания

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Телеграм-канал «РИА Новости»

В Киеве в результате взрыва в районе улицы Васильковской оказались повреждены жилые здания и торговые площади. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент подробности взрыва, раздавшегося в украинской столице, неизвестны. Кроме того, нет информации о пострадавших и погибших в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что жители Киева начали покидать город. Появились соответствующие видео с места.

Также СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Одессе и других городах Украины.

По последним сведениям, Украина вводит военное положение на всей территории страны.

На фоне сообщений о взрывах на территории Украины в Минобороны РФ заявили, что по городам Украины удары не наносятся.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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