В Киеве в результате взрыва на Васильковской улице повреждены жилые здания

В Киеве в результате взрыва в районе улицы Васильковской оказались повреждены жилые здания и торговые площади. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент подробности взрыва, раздавшегося в украинской столице, неизвестны. Кроме того, нет информации о пострадавших и погибших в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что жители Киева начали покидать город. Появились соответствующие видео с места.

Также СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Одессе и других городах Украины.

По последним сведениям, Украина вводит военное положение на всей территории страны.

На фоне сообщений о взрывах на территории Украины в Минобороны РФ заявили, что по городам Украины удары не наносятся.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.