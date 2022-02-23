Экологи бьют тревогу из-за выброшенных масок, в которых запутываются пингвины

Обитающих на острове Филиппа в Австралии малых пингвинов все чаще стали обнаруживать запутавшимися в выброшенные людьми маски. Как сообщает Sydney Morning Herald, экологи опасаются в связи с этим за стабильность популяции птиц.

Сотрудники заказника подчеркивают необходимость бережного отношения к природе и сообщают, что могут регулярно мониторить не более 5% от сорокатысячной популяции пингвинов на острове.

«Птице так легко запутаться в маске, но трудно выбраться… у пингвинов нет такой пластичности, чтобы снять ее, если они запутаются», — поделилась своими переживаниями исследователь Паула Васяк.

На острове Филиппа, располагающемся в 125 километрах к юго-востоку от Мельбурна, находится самая большая колония пингвинов в мире.