В Минздраве рассказали об осложнениях после «омикрона»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что переболевшие штаммом COVID-19 «омикрон» сталкиваются с нарушением слуха, обоняния, а также с проблемами, связанными с нервной системой. Об этом он сказал в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Осложнения в общем характерные все для перенесенных заболеваний коронавирусом COVID-19. В первую очередь это осложнения на сердечно-сосудистую систему. Вторая группа заболеваний, которые характерны, - это всевозможные проблемы, связанные с нервной системой. Есть проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов. Это жалобы на нарушение слуха, боли в ухе, нарушение обоняния и ряд других», — рассказал министр.

Мурашко посоветовал проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода. По его словам, те, кто вакцинирован и прошел ревакцинацию в последние шесть месяцев, чаще всего переносят «омикрон» в легкой форме или бессимптомно.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил временные методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. В новую версию внесли дополнения и корректировки по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики.