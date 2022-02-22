Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Кремле отреагировали на выступление Байдена по Украине 23:23
Шольц ответил на вопрос о запуске «Северного потока — 2» 23:17
Кристина Резцова: Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали 23:11
Байден заявил, что США направят военную помощь странам Прибалтики 23:03
Байден объявил о новых санкциях против России 22:59
Слуцкая рассказала о допинге у Валиевой 22:47
Байден: Россия «отрезала от Украины большой кусок» 22:41
Главы МИД G7 резко осудили признание Россией ДНР и ЛНР 22:34
Большунов о планах после возвращения в Россию: я сразу к Путину 22:27
В турагентствах России фиксируют спад продаж зарубежных туров 22:13

В Минздраве рассказали об осложнениях после «омикрона»

Глава Минздрава Мурашко: после «омикрона» могут быть проблемы с нервной системой и слухом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что переболевшие штаммом COVID-19 «омикрон» сталкиваются с нарушением слуха, обоняния, а также с проблемами, связанными с нервной системой. Об этом он сказал в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Осложнения в общем характерные все для перенесенных заболеваний коронавирусом COVID-19. В первую очередь это осложнения на сердечно-сосудистую систему. Вторая группа заболеваний, которые характерны, - это всевозможные проблемы, связанные с нервной системой. Есть проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов. Это жалобы на нарушение слуха, боли в ухе, нарушение обоняния и ряд других», — рассказал министр.

Мурашко посоветовал проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода. По его словам, те, кто вакцинирован и прошел ревакцинацию в последние шесть месяцев, чаще всего переносят «омикрон» в легкой форме или бессимптомно.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил временные методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. В новую версию внесли дополнения и корректировки по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть