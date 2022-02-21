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Сахалинец перерезал горло гостье из-за громкой музыки

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На Сахалине женщина пришла в гости к знакомым, но оттуда уехала не домой, а в реанимацию — хозяин дома порезал ее ножом. Об этом сообщает Sakhalin.Info со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, придя в гости, женщина распивала с хозяевами спиртное и весь вечер громко слушала музыку. Мужчина, пригласивший ее в гости, сделал несколько замечаний, но она отказывалась убавить звук.

«В ответ женщина ответила ему грубой нецензурной бранью. На этой почве между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник причинил потерпевшей обширную резаную рану шеи и проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов», — заявили в СК.

Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

Подозреваемый задержан, он ранее был судим за умышленное причинение вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что на Сахалине мужчина взял в заложники подругу, которую ранее поджег.

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