Еще один российский регион заявил о готовности принять донбасских беженцев

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что регион готов принять жителей Донецкой и Луганской народных республик, власти которых объявили эвакуацию в Россию, обвинив вооруженные силы Украины в подготовке наступательной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева.

«Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России», — сказал Негреев.

Сколько беженцев готовы принять в Алтае, он не уточнил.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию гражданского населения 18 февраля. Изначально планировалось, что всех разместят в Ростовской области, однако помощь жителям Донбасса предложили в других субъектах России, а также в столице Абхазии Сухуме.

После начала эвакуации президент РФ Владимир Путин поручил правительству выплатить беженцам по 10 тыс. рублей.