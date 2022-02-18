Ученые назвали восемь симптомов «омикрона» у привитых пациентов

У полностью вакцинированных от коронавируса пациентов могут наблюдаться восемь симптомов при заражении «омикрон»-штаммом. Об этом со ссылкой на исследование норвежских ученых сообщает издание Eurosurveillance.

Eurosurveillance — европейский медицинский журнал, посвященный надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю. Журнал является некоммерческим изданием и издается Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Речь идет о таких симптомах, как кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка и чихание. У некоторых пациентов также наблюдалось снижение аппетита, обоняния, вкуса и затрудненное дыхание.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», или B.1.1.529, был выявлен в ноябре 2021 года на юге Африки. По мнению специалистов, им могут заражаться, в том числе переболевшие и вакцинированные.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что патологические изменения в легких при заражении штаммом «омикрон» носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта».