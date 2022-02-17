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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков: о здоровье внуков Путина на фоне пандемии заботятся должным образом

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что о здоровье внуков Владимира Путина заботятся должным образом в пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

Он ответил на просьбу прокомментировать слова директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к коронавирусной инфекции.

По словам пресс-секретаря президента, не имеет значения, как в Кремле относятся к подобным заявлениям.

Вскоре у Пескова уточнили, есть ли антитела у внуков Путина.

«Об их здоровье заботятся должным образом», — подчеркнул он.

Также Песков отметил, что его семья сталкивалась с коронавирусом.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил, почему все дети в столице уже переболели COVID-19.

Также Гинцбург рассказывал о пользе вакцинации при беременности.

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Коронавирус 2019-nCoV
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