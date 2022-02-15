Стал известен девиз празднования годовщины воссоединения Крыма с РФ

Восьмая годовщина воссоединения Крыма с РФ состоится под девизом «Крымская весна – вместе навсегда». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.

«Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией — «Крымская весна – вместе навсегда», — уточнил Крюков.

По словам советника главы Крыма по информационной политике, данный девиз будет на официальном праздничном логотипе, выполненном в виде контура карты Крыма. Сам контур будет окрашен в цвета государственного флага России.

Программа запланированных мероприятий, посвященных вхождению Крыма в состав России 8 лет назад, не приводится.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Германии назвали воссоединение Крыма и России «фактом, к которому надо привыкнуть».

Также на Украине заявляли, что Россия готовилась к «захвату» Крыма годами.