Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД рассказали про реакцию России на ответ США и НАТО по гарантиям... 09:16
Врачи научились предсказывать риск развития рака поджелудочной железы 09:13
Член МОК рассказал, как запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой 09:11
Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить... 09:06
Туроператоры не рекомендуют россиянам ехать в Таиланд 09:01
Наоми Кэмпбелл назвала материнство своим лучшим достижением 09:00
Названы страны, где больше всего верят в конспирологию о коронавирусе 09:00
Глава МИД Афганистана оценил отношения с Россией 08:59
Астрономы раскрыли тайну странных галактик без темной материи 08:48
Американский фигурист: Валиеву и всю команду ОКР нельзя допускать до соревнований 08:43

Стал известен девиз празднования годовщины воссоединения Крыма с РФ

Воссоединение Крыма с Россией отпразднуют под девизом «Крымская весна – вместе навсегда»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Восьмая годовщина воссоединения Крыма с РФ состоится под девизом «Крымская весна – вместе навсегда». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.

«Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией — «Крымская весна – вместе навсегда», — уточнил Крюков.

По словам советника главы Крыма по информационной политике, данный девиз будет на официальном праздничном логотипе, выполненном в виде контура карты Крыма. Сам контур будет окрашен в цвета государственного флага России.

Программа запланированных мероприятий, посвященных вхождению Крыма в состав России 8 лет назад, не приводится.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Германии назвали воссоединение Крыма и России «фактом, к которому надо привыкнуть».

Также на Украине заявляли, что Россия готовилась к «захвату» Крыма годами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть