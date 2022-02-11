В России снизился коллективный иммунитет к COVID-19

В российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили о снижении уровня коллективного иммунитета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уровень коллективного иммунитета [к коронавирусу] в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%. Это показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами», — рассказали в штабе.

Эпидемиологическая обстановка ухудшилась в десяти субъектах РФ, добавили там. Речь идет об Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Чечне..

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова сообщила несмотря на падение коллективного иммунитета к SARS-CoV-2, в пяти регионах его уровень превышает 80% — в Санкт-Петербурге (85,8%), Севастополе (85,2%), Карелии (85,6%), Мурманской области (83,5%), Туве (80%).

Ранее вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что прохождение пика заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса в Москве свидетельствует о движении к концу пандемии.