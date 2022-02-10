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Дочь потратила $20 тысяч с карты отца в игре Genshin Impact

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Depositphotos

Житель Сингапура узнал, что должен банку $20 тыс., потому что дочь потратила его деньги в игре Genshin Impact, пишет Asia One.

Менеджер Лим Ченг Монг был сбит с толку, когда обнаружил на банковской карте задолженность в размере $20 тыс. Посмотрев выписку, он увидел 89 транзакций, которых не совершал. Позже выяснилось, что это дело рук его 18-летней дочери, делавшей за счет отца покупки в игре Genshin Impact.

Мужчине удалось вернуть половину суммы, рассказав историю в банке. Но, по информации СМИ, потом в организации пошли навстречу и простили Монгу весь долг.

«Я никогда особо не увлекался играми, но после этого поговорил со своими детьми, чтобы быть с ними на одной волне,» — прокомментировал сингапурец.

Кроме того, по словам Лима, теперь он будет давать своим детям фиксированную сумму в месяц на расходы, чтобы подобная история не повторилась.

Ранее житель Филиппин сделал предложение своей девушке в игре Genshin Impact.

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