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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин назвал самую актуальную научную задачу

Путин назвал самой актуальной научной задачей формирование защиты от инфекций

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POOL/Reuters

Президент России Владимир Путин назвал формирование защиты от новых инфекций самой актуальной научной задачей. Об этом он сообщил на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

«Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи — сформировать прочную, надежную защиту от новых инфекций», — сказал он.

Он подчеркнул, что для этого необходимо собственное производство и сырье.

Ранее Путин заявил, что пока рано отказываться от углеводородов. По словам президента, это особенно значимо для экологического благополучия и качества жизни россиян, что является приоритетом.

В ноябре 2021 года зампредседателя правительства РФ Александр Новак утвердил федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов». Минэнерго, компания «Газпром нефть» и ХМАО-Югра намерены создать инновационные российские решения для поиска и извлечения колоссальных запасов «трудной» нефти и повышения добычи на зрелых месторождениях.

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