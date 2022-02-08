Путин назвал самую актуальную научную задачу

Президент России Владимир Путин назвал формирование защиты от новых инфекций самой актуальной научной задачей. Об этом он сообщил на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

«Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи — сформировать прочную, надежную защиту от новых инфекций», — сказал он.

Он подчеркнул, что для этого необходимо собственное производство и сырье.

Ранее Путин заявил, что пока рано отказываться от углеводородов. По словам президента, это особенно значимо для экологического благополучия и качества жизни россиян, что является приоритетом.

В ноябре 2021 года зампредседателя правительства РФ Александр Новак утвердил федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов». Минэнерго, компания «Газпром нефть» и ХМАО-Югра намерены создать инновационные российские решения для поиска и извлечения колоссальных запасов «трудной» нефти и повышения добычи на зрелых месторождениях.