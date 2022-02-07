Глава СКР Бастрыкин доложил Путину о преступлениях мигрантов в России

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство, сообщает Telegram-канал Baza.

Бастрыкин подчеркнул, что в России серьезно обеспокоены правонарушениями приезжих. По его данным, за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили 33,5 тыс. преступлений в РФ. Так, он упомянул инцидент, произошедший в декабре прошлого года, когда граждане Узбекистана в Выборге Ленинградской области избили двух майоров полиции.

Кроме того, отметил председатель СК, среди бизнесменов наблюдается заинтересованность в «фактически рабском» положении мигрантов. Он предложил обязать работодателей предоставлять приезжим жилье, оплачивать им транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, для снижения социальной напряженности заменять рабочих-гастарбайтеров на россиян.

По информации издания, в конце декабря Бастрыкин направил президенту письмо, в котором рассказал о преступлениях мигрантов, которые, по его мнению, накаляют ситуацию и приводят к формированию народных дружин. Как сообщали в МВД, число преступлений, совершенных в России в 2021 году приезжими, выросло по сравнению с 2020 годом на 6%.