Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Газпром» вновь не стал бронировать мощности газопровода... 14:13
Актриса Семина резко высказалась о покойном Куравлеве 14:11
Врача медклиники из Петербурга арестовали после смерти семи человек 14:08
В Киеве озвучили размер финансовой и военной помощи Запада 14:07
Видео с женщиной из Чехова, бросившейся под машину, рассмешило соцсети 14:06
Токаев отменил норму о согласовании с Назарбаевым политических инициатив 14:06
Российская биатлонистка одним словом прокомментировала результаты гонки на ОИ 14:06
Главы МИД Словакии, Чехии и Австрии прибыли в Донбасс 14:00
Калифорнийские школьники устроили протест из-за запрета шоколада 13:59
Даня Милохин описал ощущения от участия в шоу с детектором лжи 13:55

Глава СКР Бастрыкин доложил Путину о преступлениях мигрантов в России

Глава СКР Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство, сообщает Telegram-канал Baza.

Бастрыкин подчеркнул, что в России серьезно обеспокоены правонарушениями приезжих. По его данным, за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили 33,5 тыс. преступлений в РФ. Так, он упомянул инцидент, произошедший в декабре прошлого года, когда граждане Узбекистана в Выборге Ленинградской области избили двух майоров полиции.

Кроме того, отметил председатель СК, среди бизнесменов наблюдается заинтересованность в «фактически рабском» положении мигрантов. Он предложил обязать работодателей предоставлять приезжим жилье, оплачивать им транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, для снижения социальной напряженности заменять рабочих-гастарбайтеров на россиян.

По информации издания, в конце декабря Бастрыкин направил президенту письмо, в котором рассказал о преступлениях мигрантов, которые, по его мнению, накаляют ситуацию и приводят к формированию народных дружин. Как сообщали в МВД, число преступлений, совершенных в России в 2021 году приезжими, выросло по сравнению с 2020 годом на 6%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть