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В Сургуте посетитель офиса напал на людей

В Сургуте мужчина ранил ножом двух работников офиса

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Вооруженный ножом мужчина напал на работников офиса в здании гостиницы «Маяк», находящейся в Сургуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Раненые в результате нападения были доставлены в больницу.

«В офисе гостиницы «Маяк» мигрант напал с ножом на двух своих соотечественников. Оформляя документы, он с кем-то громко говорил по телефону и выражался грубой нецензурной бранью», — пояснил собеседник агентства.

Вскоре сотрудник фирмы, который заполнял бумаги, сделал замечание громко общавшемуся по мобильному телефону. Посетителю не понравилось, как с ним общаются, поэтому он ударил сотрудника офиса ножом. Коллега пострадавшего попытался обезвредить злоумышленника и также получил ножевое ранение.

Нападавший скрылся с места. Позднее он был задержан.

В региональном управлении МВД подчеркнули, что заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ведется расследование.

Предположительно, устроивший конфликт приходил в офис вместе с женой и ребенком для оформления документов для последующей сдачи экзамена в УФМС.

Ранее в Выборге был задержан подозреваемый в убийстве военнослужащего.

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