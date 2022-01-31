В Уфе мать с ребенком едва не погибли от упавшей с крыши глыбы льда

В Уфе мать с ребенком едва не погибли от глыбы льда, упавшей с крыши 17-этажного дома. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел вечером 30 января на Большой Московской улице.

В видеоролике, который распространилось в сети, видно, что девочка заплакала в последний момент, это позволило избежать трагедии.

По данным местных СМИ, жители давно просили коммунальщиков почистить крыши. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, на которого упала ледяная глыба снега с крыши.

За период потепления в центральных регионах России правоохранительные органы успели зафиксировать несколько случаев гибели россиян из-за прогулок по тонкому льду, неосторожного поведения во время зимних забав и обрушений снега и льда. По словам спасателей, избежать печальных последствий можно, соблюдая очень простые правила. О том, как избежать беды во время внезапно нагрянувшей зимней оттепели, — в материале «Газеты.Ru».