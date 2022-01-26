Администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Сотрудников администрации Челябинска эвакуировали из здания мэрии по просьбе полиции для проверки помещений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Причину эвакуации не назвали.

После проверки все сотрудники вернулись на свои рабочие места.

25 января сообщалось, что власти Челябинска отменили очные занятия в школах города из-за поступивших ложных сообщений о минировании учебных заведений, была проведена эвакуация.

Эвакуации также были проведены в Тюмени и Самаре.

Ранее сообщалось, что учеников всех 42 школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали после сообщений о «минировании».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.