Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Австралийское СМИ назвало Медведева антигероем тенниса 09:01
Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Киева 08:55
В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против Путина 08:50
В Алма-Ате вновь звучат выстрелы 08:41
Олимпийский чемпион Зайцев: отсутствие Коляды на ОИ — безысходность 08:41
В Красноярске преподаватель предстанет перед судом за 31 эпизод получения... 08:39
Кондуктор прокатился на крыше троллейбуса в Казани 08:30
Из-за роста заболеваемости COVID-19 у детей приостановлена плановая госпитализация... 08:22
NBC: Овечкин меняет взгляды на хоккей 08:21
Ташкентское метро вернулось к работе после блэкаута 08:20

Москва сократила карантин по COVID-19 для контактных до семи дней

close
100%
Depositphotos

Жителям Москвы разъяснили, что начиная с 26 января, срок карантина для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, сократили с 14 до 7 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

Постановление о сокращении срока карантина принял главный государственный санитарный врач.

«Правила распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до 26 января. Для них, независимо от даты истечения карантина, предписание истекает через 7 дней с даты выдачи», — уточнили в ведомстве.

По информации оперативного штаба, горожанам начнут оформлять больничный также на 7 дней с момента последнего взаимодействия с заразившимся COVID-19.

«Если гражданину как контактировавшему с заболевшими COVID-19 был оформлен больничный, и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его автоматическое закрытие произойдет 27 января», — подчеркнули в пресс-службе оперштаба.

Для того чтобы закрыть больничный по карантину, жителям Москвы не потребуется обращаться в медучреждение, процедура осуществляется в удаленном формате.

Как пояснили в ведомстве, решение о сокращении срока карантина затронет школы и группы детсадов, где карантин предполагался более 7 дней.

Обучение в очном формате можно будет возобновить 26 или 27 января, все зависит от решения учреждения. Не исключается и продление карантина до 14 дней по согласованию и решению родителей учеников.
.
Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал причины сокращения карантина по COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть