Москва сократила карантин по COVID-19 для контактных до семи дней

Жителям Москвы разъяснили, что начиная с 26 января, срок карантина для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, сократили с 14 до 7 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

Постановление о сокращении срока карантина принял главный государственный санитарный врач.

«Правила распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до 26 января. Для них, независимо от даты истечения карантина, предписание истекает через 7 дней с даты выдачи», — уточнили в ведомстве.

По информации оперативного штаба, горожанам начнут оформлять больничный также на 7 дней с момента последнего взаимодействия с заразившимся COVID-19.

«Если гражданину как контактировавшему с заболевшими COVID-19 был оформлен больничный, и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его автоматическое закрытие произойдет 27 января», — подчеркнули в пресс-службе оперштаба.

Для того чтобы закрыть больничный по карантину, жителям Москвы не потребуется обращаться в медучреждение, процедура осуществляется в удаленном формате.

Как пояснили в ведомстве, решение о сокращении срока карантина затронет школы и группы детсадов, где карантин предполагался более 7 дней.

Обучение в очном формате можно будет возобновить 26 или 27 января, все зависит от решения учреждения. Не исключается и продление карантина до 14 дней по согласованию и решению родителей учеников.

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Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал причины сокращения карантина по COVID-19.