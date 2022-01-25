На Украине задержали россиянина за подготовку к нападениям на объекты инфраструктуры

Украинские силовики обезвредили группировку, осуществлявшую подготовку к нападениям на объекты городской инфраструктуры, среди подозреваемых россиянин. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, участники группы готовились напасть также на коммерческие учреждения в Житомире и Харькове.

В состав преступной организации входили двое местных жителей, один из которых имел российское гражданство.

Контрразведка уточнила, что задержанные планировали организовать «подрывную деятельность» в регионе. Цель подозреваемых якобы была в том, чтобы добиться «дестабилизации внутренней обстановки».

У россиянина и его соратника нашли взрывное устройство, оружие, боеприпасы и технические приборы радиочастотного угнетения, а также черновики с планами атак.

В отношении задержанных завели уголовное дело. В настоящий момент подробности расследование не приводятся.

Личности подозреваемых в организации нападения не называются.

Ранее на Украине обвинили Россию в кибератаке на сайты украинского правительства и министерств.