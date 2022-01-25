В Москве ожидается небольшой снег и до -10°C

Во вторник, 25 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит от -8°C до -10°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, жителей столицы ждет небольшой снег и гололедица. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью в городе немного похолодает — температура опустится до -11..-9°C. Ветер усилится до 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление снизится до значения 746 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что жителей столицы на этой неделе ожидает холодная погода до -17°C , а в выходные придет потепление до -2°C. Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от -8°C до -13°C градусов мороза, а дневные — от -4°C до -9°C, добавил он.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на прошлой неделе в Москве был зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова, а также «перевыполнение месячной нормы осадков».