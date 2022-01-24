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В ВОЗ назвали условие для завершения пандемии COVID-19 в 2022 году

Глава ВОЗ Гебрейесус: у человечества есть инструменты для победы над пандемией COVID-19 в 2022 году

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры, передает РИА «Новости».

«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — сказал он.

Он отметил, что сейчас мир находится в «острой фазе» пандемии, но у человечества есть все инструменты, чтобы положить ей конец, их надо использовать «справедливо и разумно».

«Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению», — сказал он.

Гебрейесус напомнил, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX был поставлен 1 млрд доз вакцин, между тем темпы вакцинации в мире еще далеки от идеальных. Так, указал глава ВОЗ, 34 страны до сих пор не смогли вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах вакцинировано менее 40%.

Ранее ряд экспертов высказывали мнение, что пандемия завершится в 2022 году. Как отметил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, главная «задача» распространяющегося в последнее время штамма «омикрон» — массивный «засев» планеты, позднее он найдет нового хозяина, потому что человечество сформирует тормозящий коллективный иммунитет.

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Коронавирус 2019-nCoV
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