В Петербурге дети закидали снежками Вечный огонь

На Марсовом поле в Петербурге дети затушили снегом Вечный огонь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 14.30 в субботу, 22 января. В 14.41 Вечный огонь был вновь зажжен.

«Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать, 1987 года рождения», — уточнили в ведомстве.

По данным РЕН, женщина сама обратилась в полицию, рассказав, что ее дети затушили снежками пламя. Также известно, что она работает в общественной организации.

В отношении горожанки составили протокол об административном нарушении по статье 5.35 части 1 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее в Набережных Челнах два подростка потушили снегом Вечный огонь.