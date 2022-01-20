Домашних животных включат в закон о маркировке

В России в закон об обязательной маркировке и учете животных внесут кошек, собак и других домашних питомцев. Об этом рассказал «Известиям» депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

Разработкой поправок занимался Минсельхоз.

В ноябре 2021 года документ внесен правительством в Госдуму. В нынешней версии законодательная норма касается только сельскохозяйственных животных: коров, свиней, коз, лошадей, овец и других. В ведомстве запланировали расширить действие законопроекта на всех животных.

Бурматов пояснил, как маркировка домашних питомцев поможет гражданам. «Их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — пояснил парламентарий.

Поправки про кошек и собак внесут ко второму чтению документа.

Ранее Минсельхоз уже обещал внести законопроект в Госдуму осенью. Задержкой его рассмотрения были обеспокоены в парламенте.

Также Общественная палата подготовила рекомендации для Госдумы и российского правительства. В них говорится о необходимости регистрации животных с применением чипирования или маркировки несмываемыми метками. Россияне смогут самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены ветеринарными правилами, в зависимости от вида животного.