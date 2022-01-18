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Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах «омикрона»

Врач Тяжельников: при симптомах заражения штаммом «омикрон» надо исключить лечение антибиотиками

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При симптомах коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом «омикрон», необходимо начинать лечение с безрецептурных препаратов из домашней аптечки и исключить прием антибиотиков. Об этом РИА «Новости» рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу. Если температура поднялась выше 38 градусов, нужно выпить жаропонижающий препарат», — отметил медик.

Также можно применять охлаждающие компрессы, а если температура ниже 38, то нет необходимости принимать жаропонижающие препараты, уточнил Тяжельников.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм», — предупредил специалист.

Тяжельников также напомнил, что, опираясь на международный опыт, можно сделать вывод, что COVID-19, вызванный штаммом «омикрон», протекает легче, чем «дельта».

Ранее сообщалось, что коммерческие российские лаборатории запускают тестирование на выявление «омикрон»-штамма. Отмечается, что новая тест-система выявляет заболевание еще в инкубационном периоде, и ПЦР-тесты способны определить «омикрон» даже при бессимптомном течении болезни.

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Коронавирус 2019-nCoV
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