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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах по инициативе ЕР

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах по инициативе «Единой России»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Совет Государственной думы по инициативе «Единой России» снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, передает ТАСС.

Решение было принято единогласно.

«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что власти вместе с политической партией «Единая Россия» откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Законопроект о QR-кодах не будет рассматриваться в весеннюю сессию Госдумы.

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