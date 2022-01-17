Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах по инициативе ЕР

Совет Государственной думы по инициативе «Единой России» снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, передает ТАСС.

Решение было принято единогласно.

«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что власти вместе с политической партией «Единая Россия» откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Законопроект о QR-кодах не будет рассматриваться в весеннюю сессию Госдумы.