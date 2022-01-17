Диетолог назвала продукты, вызывающие бессонницу

Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые вызывают у человека бессонницу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что к таким продуктам относятся жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, авокадо и сыр с плесенью.

По словам Кален, в этих продуктах может содержаться большое количество тиранина — аминокислоты, которая в организме преобразуется в норадреналин (гормон стресса).

«Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать», — рассказала специалист.

Диетолог также посоветовала не употреблять перед сном сельдерей и другие продукты с мочегонными свойствами.

Ранее ученые рассказали, какие проблемы со сном повышают риск смерти в 1,5 раза.

Также исследователи из Каролинского института в Стокгольме сообщали, что бессонница может быть потенциальным фактором риска кровоизлияния в мозг при разрыве аневризмы.