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В Южно-Сахалинске массово «заминировали» школы

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Утром 17 января некоторые школы в Южно-Сахалинске получили сообщение по электронной с угрозой о минировании. Об этом сообщает Sakhalin Info.

По данным издания, в настоящее время эвакуируют школы №4, 6, 8, 16, 20, 31, 5, 19, 26, 32, а также кадетскую, Восточную гимназию, гимназию №2, лицей №1. К учебным заведениям стягиваются оперативные службы.

Эвакуирован только персонал, учащихся в здании не было — в регионе в связи с проведением работ по ликвидации последствий циклона, школы продолжат онлайн обучение до 19 января включительно.

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предположил, что сообщения с угрозами могли поступить из-за рубежа. Он уточнил, что такие атаки происходят на Урале регулярно.

Сразу после эвакуации несколько школ объявили о переходе на удаленные занятия до конца недели. Но мэр подчеркнул, что о массовом отправлении школьников на обучение из дома речи не идет.

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