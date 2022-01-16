В московском караоке-клубе избили «Красу России-2021»

В Москве обладательницу титула «Краса России-2021» Екатерину Вельмакину избили в караоке-клубе из-за замечания. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Девушка отмечала в заведении Старый Новый год в компании друзей. За соседним столом в окружении шумной компании громко пел владелец заведения. Вельмакина решила сделать ему замечание.

«Один из мужчин сходу ударил мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове, — рассказала победительница конкурса красоты.

Она отметила, что подруги не могли ей помочь — «им бы тоже досталось».

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее в Лос-Анжелесе рэпер Канье Уэст избил фаната, который попросил автограф. Музыканту не понравилось, что поклонник начал его фотографировать, он сначала толкнул, а потом ударил мужчину по голове.