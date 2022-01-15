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США объявили угрозу цунами на западном побережье из-за вулкана в Королевстве Тонга

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Tonga Geological Services/EYEPRESS/Reuters

Национальный центр предупреждения о цунами США опубликовал на своем сайте оповещение об угрозе стихийного бедствия для ряда штатов на западе из-за извержения вулкана в Королевстве Тонга.

В частности, предупреждение касается штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи.

Ранее сообщалось, что власти Тонги, островного государства в Тихом океане, эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI, из королевского дворца в столице страны Нукуалофе из-за извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай.

Извержение вулкана стало самым крупным с декабря. Предупреждения о возможности возникновения цунами также были распространены для некоторых районов Новой Зеландии, Австралии и ряда островов Тихого океана.

Позднее стало известно, что цунами высотой около 1,2 метра зафиксировали на побережье островов Амами, расположенных на юго-западе Японии.

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