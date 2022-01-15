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Американские диетологи рассказали, чем кофе опасен для мозга

Диетологи из США заявили, что чрезмерное употребление кофе приводит к уменьшению мозга

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Кофе наряду со спиртным и сладкими напитками может спровоцировать повреждения головного мозга. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! со ссылкой на американских диетологов.

Специалисты предупредили, что если употреблять больше шести чашек кофе в день, можно допиться до уменьшения мозга, которое характеризуется снижением когнитивных функций. Они посоветовали также не злоупотреблять чаем и шоколадом.

Кроме того, в статье говорится, что сладкие напитки подобно алкоголю способны убивать мозговые клетки.

Ранее директор японской клиники «Сибаура» Хиросигэ Итакура рассказал, что кофе может способствовать снижению кровяного давления. В составе бодрящего напитка есть хлорогеновая кислота — дающая ему характерные горечь и цвет — которая благотворно влияет на работу кишечника (антибактериальное действие), предотвращает снижение функции печени, сдерживает развитие близорукости и пресбиопии, а также стабилизирует кровяное давление и мешает развитию атеросклероза.

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