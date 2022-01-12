Отец девятилетней студентки МГУ попросил преподавателя принять экзамен «неофициально»

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений попросил преподавателя вуза принять у дочери экзамен «неофициально». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на преподавателя университета, доцент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Алексея Никитина.

«В конце декабря Тепляковы просили принять у Алисы «неофициальный» экзамен по высшей математике, но я, понимая, зачем это им нужно, сразу отказался», — сказал он.

По словам Никитина, в ответ на это его обвинили в «переобувании в воздухе». Также Тепляков заявил, что преподаватель «позорит своего деда», педагога Бориса Никитина.

Никитин сказал отцу девочки, что не считает ее вундеркиндом, в ответ на что «было сказано еще ряд гадостей» от семьи Тепляковых.

По мнению Никитина, история с Алисой «весьма некрасивая», а Тепляковы не ставят перед собой цель высоких достижений в науке, а лишь хотят продемонстрировать, что девятилетняя девочка способна поступить в МГУ.

Ранее Евгений Тепляков заявил, что дочь продолжает учебу в университете. По словам отца, Алиса не пропускала экзамены без уважительной причины, не объяснив при этом, о какой уважительной причине идет речь.