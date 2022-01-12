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В Москве в среду ожидаются небольшой снег и до -12°C

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В среду, 12 января, температура воздуха в столице опустится до минус 12 градусов, будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшой снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться между 10 и 12 градусами ниже нуля. Ночью столбики термометров могут опуститься до -19°C.

В Московской области днем может похолодать до -15°C, в ночь на четверг — до 25 градусов мороза (при прояснениях).

Ветер в Московском регионе будет дуть с Севера, его скорость не превысит 10 м/с. Атмосферное давление будет равняться 756 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в разговоре с РИА «Новости», что в конце текущей рабочей недели на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт. ст.

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