В России восемь человек скончались в результате отравления суррогатным спиртным

Следователи завели уголовное дело по факту смерти шестерых мужчин и двух женщин в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Как выяснили сотрудники ведомства, в январе несколько жителей поселка купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость. Данный суррогатный алкоголь представлял угрозу для жизни.

Именно это спиртное распивали местные жители, 8 и 9 января они умерли.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в Следственном комитете.

Продолжается выяснение всех обстоятельств смерти восьми человек.

Ранее девять человек скончались от отравления метиловым спиртом в Тюмени. Пострадавшие купили водку одной и той же марки в магазинах на Ставропольской и Рижской улицах.