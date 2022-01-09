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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Свыше 1 тыс туристов из Казахстана не могут покинуть Турцию

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Свыше одной тысячи казахстанских туристов застряли в Турции, в настоящий момент им предоставляется помощь со стороны дипломатов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Также жителям Казахстана, находящимся за рубежом, содействуют соотечественники, живущие в Стамбуле.

«Казахстанские дипломаты создали штаб для правовой и инфоподдержки. Авиапассажирам на помощь отозвались и соотечественники, которые живут в Стамбуле», — уточнило агентство.

Казахстанцев, которые оказались в аэропортах, расположили в офисе казахского-турецкого фонда.

В настоящий момент точное число граждан Казахстана, столкнувшихся с трудностями в другой стране, не называется.

В Алма-Ате в течение нескольких дней не стихают беспорядки. Бунтовщикам удалось захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция. Контроль над аэропортом силовики смогли взять лишь спустя два дня — 7 января.

Ранее стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок.

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Протесты в Казахстане
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