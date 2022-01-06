Россиян предупредили об опасности голодания после праздников

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что после длительных новогодних застолий опасно переходить к голоданию, чтобы сбросить лишний вес и вернуться в форму. Об этом сообщает URA.RU.

«Лучше возвращаться в режим постепенно, без каких-то резких движений, сокращать порции, увеличивать физическую активность и не устраивать голодных дней, потому что это пагубно может отразиться даже на здоровом человеке. Так как в организме будут происходить процессы распада, и если жидкость начнет поступать неадекватно, желудочно-кишечный тракт станет неадекватно работать, то продукты распада, токсины, будут отравлять организм, нарушится работа головного мозга, печени, почек из-за больших нагрузок», — рассказала Русакова.

Она подчеркнула, что к обычному режиму питания следует возвращаться как можно раньше. Начать следует сейчас, добавила диетолог. В ином случае, длительное отклонение от режима питания может привести к адаптации организма к излишествам.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Юлия Сорокина рассказала , что при составлении меню на Новый год следует добавлять меньше жареного, острого и консервированного, и делать акцент на красивую подачу.