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Путин назначил нового главу ФСИН

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МВД России

Президент России Владимир Путин назначил на пост директора ФСИН генерала Аркадия Гостева.

«Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Гостев с 2012 года занимал пост замглавы МВД, до этого он работал заместителем начальника ГУВД по Москве, начальником Управления обеспечения общественного порядка столичного главка, замначальника УВД по ЮАО Москвы. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера в возрасте 20-ти лет. Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.

Ранее директором ФСИН в течение двух лет являлся Александр Калашников. Путин уволил его 25 ноября. Причины отставки Калашникова не уточняются.

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