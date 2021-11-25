Путин назначил нового главу ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил на пост директора ФСИН генерала Аркадия Гостева.

«Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Гостев с 2012 года занимал пост замглавы МВД, до этого он работал заместителем начальника ГУВД по Москве, начальником Управления обеспечения общественного порядка столичного главка, замначальника УВД по ЮАО Москвы. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера в возрасте 20-ти лет. Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.

Ранее директором ФСИН в течение двух лет являлся Александр Калашников. Путин уволил его 25 ноября. Причины отставки Калашникова не уточняются.