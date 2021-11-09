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Путин на Совбезе попросил доложить об итогах нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему о том, как нерабочие дни отразились на ситуации с коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели — выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время», — сказал Путин.

В совещании, в частности, участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Мурашко заявил, что нерабочие дни в России в начале ноября позволили переломить ситуацию с коронавирусом. По его словам, прирост по числу госпитализаций замедлился на прошлой неделе. При этом темпы вакцинации сохранялись. Министр заявил, что за время нерабочих дней прививки сделали 3,7 млн россиян.

Уточняется, что режим нерабочих дней продлен в Томской, Новгородской, Смоленской, Курской и Челябинской областях. Активнее всего прививаются от COVID-19 жители Тюменской, Пензенской и Липецкой областей, а также Калмыкии и Чукотки.

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Коронавирус 2019-nCoV
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