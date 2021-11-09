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В Минобрнауки сообщили о праве вузов вводить QR-коды для посещения

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Министерстве образования и науки РФ заявили, что российские вузы вправе вводить QR-коды для вакцинированных студентов для посещения корпусов, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры для предотвращения распространения коронавируса в стенах своих учреждений.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области университеты в рамках эксперимента планируют ввести QR-коды для посещения. В Совете ректоров вузов двух регионов пояснили, что будут ориентироваться по ситуации. Также они приступят к увеличению процента вакцинированных студентов.

До этого Роспотребнадзор продлил до 2024 года действие санитарных правил для образовательных учреждений в связи с распространением коронавируса.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, нельзя ущемлять права студента в зависимости от того, привиты учащиеся от коронавирусной инфекции или нет.

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