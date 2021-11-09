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В Польше заявили о блокировке Минском доставки гумпомощи для мигрантов на границу

Минск блокировал доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польского президента Анджея Дуду.

По его словам, белорусская столица делает все, чтобы мигранты не получили гуманитарную помощь.

«Мы с самого начала были готовы помочь, высылали очередные конвои с гумпомощью на белорусскую границу, чтобы эта помощь могла попасть в Белоруссию, попасть к этим людям. Белорусский режим блокировал границу, не допускал въезда этой помощи», — обратил внимание Дуда.

Он подчеркнул, что направленные грузы остаются рядом с польско-белорусской границей.

Польша все еще готова к предоставлению помощи Белоруссии, добавил президент Дуда. Объем помощи, ожидающей мигрантов, не уточняется.

Днем 8 ноября в Белоруссии обнаружили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники сказали, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.

Также в Кремле ситуацию на границе Белоруссии и Польши назвали тревожной.

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