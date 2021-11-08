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В Великобритании выяснили, что употребление алкоголя может привести к деменции

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Британская благотворительная организация «Общество Альцгеймера» выяснила, что алкоголь способен повредить работу мозга и способствует развитию особой формы деменции. Об этом пишет издание Express.

Эксперты рассказали, что алкоголь мешает усваивать витамин B1, который необходим для функционирования мозга. «Если у больного проявляются первые признаки легкого когнитивного расстройства, но он продолжает злоупотреблять, то может развиться синдром Вернике — Корсакова», — сказали специалисты.

Специалисты сообщают, что первым признаком алкогольной деменции является ухудшение памяти. Для восполнения пробелов памяти человек начинает придумывать себе несуществующие воспоминания. Об алкогольной деменции также может говорить неспособность усваивать новую информацию и навыки, изменение привычного поведения.

Ранее психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов рассказал, рассказал, какая доза алкоголя безопасна для здоровья.

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