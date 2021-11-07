В МВД рассказали о взаимодействии с Единым регистром населения

В МВД России рассказали о взаимодействии с Единым регистром населения (ЕРН), отметив, что работа по налаживанию взаимодействия пока не завершена, сообщает ТАСС.

«Функциональность, позволяющая реализовать информационное взаимодействие с ЕРН (Единым регистром населения), разрабатывается в рамках действующего государственного контракта на создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета, работы по которому в настоящее время не завершены», — пояснили в МВД.

Единый регистр сведений о гражданах появился в России в июне 2020 года.

База данных включают более 30 позиций, в частности ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи.

Эта информация будет доступна государственным учреждениям, нотариусам и МФЦ, а также самому гражданину. Россиянам теперь не надо будет каждый раз заполнять анкеты для получения госуслуг, а работа властей по адресному оказанию социальной помощи станет точнее.

Федеральная налоговая служба (ФНС) будет обеспечивать безопасность сведений.