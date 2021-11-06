Ученые назвали неожиданное средство, которое может помочь в борьбе с коронавирусом

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте провели исследование и выяснили, что яд скорпиона может быть полезен с борьбе с новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из учебных заведений.

По словам специалистов, яд скорпионов содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, часть из которых обладает сильным противовирусным действием. Ученые предполагают, что они могут стать основой для новых препаратов против COVID-19.

«Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий», — рассказал один из авторов исследования доктор Ваэль Хусейн.

Ранее исследователи из Бирмингемского университета и других британских исследовательских центров выяснили, что препарат для снижения уровня холестерина потенциально способен облегчить течение COVID-19 и распространение инфекции.