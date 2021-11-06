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В США тысячам сотрудников разведки грозит увольнение за отказ от вакцинации

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Jonathan Ernst/Reuters

Тысячи офицеров разведки вскоре могут столкнуться с увольнением за невыполнение требований правительства США по вакцинации от Covid-19, сообщает издание Associated Press.

По словам представителя ЦРУ Криса Стюарта, в целом с спецслужбах США процент вакцинации составляет 97%, но в некоторых из 18 подразделений уровень вакцинации существенно ниже, а более 100 тысяч человек отказываются делать прививку.

Согласно указу президента США Джо Байдена, федеральные служащие, не вакцинированные или не получившие освобождения до 22 ноября, могут быть отстранены от работы на 14 дней или с последующим увольнением. Стюарт призвал администрацию утвердить больше исключений для людей по медицинским, религиозным и другим причинам и отложить увольнения сотрудников разведки.

Сенаторы от Республиканской партии выразили обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из агентств, важных для национальной безопасности. Сообщается, что уволенных офицеров разведки особенно сложно заменить из-за узкоспециализированной работы, которую они выполняют, и трудностей с прохождением проверок для допуска.

Ранее в канадской провинции Западная Колумбия отстранили от работы более 3 тысяч медиков из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

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