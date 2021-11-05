Китай попросил США прекратить политические манипуляции с происхождением коронавируса

Китай обратился к Соединенным Штатам с просьбой завершить политические манипуляции, связанные с появлением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел КНР Вана Вэньбиня.

По мнению Пекина, Вашингтону надо самому проявлять больше прозрачности на предмет происхождения COVID-19 и расследования причины пандемии.

«Мы в очередной раз призываем США прекратить политические манипуляции, вернуться на правильный путь сплоченности в борьбе с пандемией и поиска источника происхождения коронавируса научным путем», — обратил внимание дипломат Китая.

До этого представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что понимание истоков пандемии COVID-19 является основным направлением деятельности президента Джо Байдена. Об этом представитель американской администрации рассказала на брифинге.

«Для нас крайне важно докопаться до истины», — подчеркивала Жан-Пьер.